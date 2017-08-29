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9:40, 29 августа 2017 234
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Четверо рязанцев получили награды на конкурсе проектов «Моя страна — моя Россия»

Четверо рязанцев получили награды на конкурсе проектов «Моя страна — моя Россия»

Четверо рязанцев получили награды на конкурсе «Моя страна — моя Россия». Об этом сообщил сайт правительства региона.

В номинации «Моя страна. Мой государственный язык» победил студент Рязанского госуниверситета Юрий Пинигин с проектом лагеря волонтеров «Наше поколение». В номинации «Транспорт. Пути сообщения моей страны» лучшей признали студентку Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Инну Васькову с инициативой «Региональный аэропорт Рязанской области».

В «Школьной проектной олимпиаде» второе место заняла педагог Исадской школы Спасского района Виктория Шаяхметова с проектом «Школьный сад Победы имени Луканцова Н.И.». В номинации «Мой дом. Архитектурный образ моего города» третьим стал студент Рязанского радиуниверситета Евгений Кутузов с инициативой «Их именами названы улицы моего города».

Конкурс «Моя страна — моя Россия» организуют Минобрнауки и Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы». За 14 лет проведения конкурса в нем приняли участие более 47 тысяч молодых людей. В 2017 году поступило более семи тысяч заявок из 85 регионов. Более 270 проектов, в том числе 25 рязанских, отобрали для очного этапа.


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