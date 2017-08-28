Жители Пронска выступили против благоустройства местной достопримечательности

Жители Пронска создали петицию против благоустройства смотровой площадки на Покровском бугре.
«Мы, прончане, гости и друзья Пронска очень просим Вас обратить внимание и помочь нам вернуть в первоначальное состояние Покровский бугор, который Глава администрации Пронского городского поселения Радько В.А. самовольно, без проведения публичных слушаний, проекта и смет начал „благоустраивать“», — говорится в тексте петиции.
Ее автор отмечает, что на работы уже потратили 260 тысяч, но конкурс на выбор подрядчика не проводился, публичных слушаний не было, а то, что уже успели сделать — абсолютно не устраивает прончан. Жители города обеспокоены, что объект может не выдержать благоустройства. Также сообщается, что на месте уже залили фундамент, который потрескался через несколько дней.
Автор петиции указывает, что Покровский бугор — это объект исторического и культурного наследия и является главной святыней города, а строительство ведется на месте археологических раскопок. На бугре находилась пограничная оборонительная крепость с деревянными сторожевыми башнями и примыкавшим острогом.
«Помогите нам сохранить природную красоту этого места и не допустить незаконное „благоустройство“ исторического места! Очень надеемся на Ваше вмешательство!» — просят жители Пронска.