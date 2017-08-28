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11:59, 28 августа 2017 204
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Жители Пронска выступили против благоустройства местной достопримечательности

Жители Пронска выступили против благоустройства местной достопримечательности

Жители Пронска создали петицию против благоустройства смотровой площадки на Покровском бугре. Обращение к врио губернатора Рязанской области Николаю Любимову и еще нескольким региональным чиновникам появилось на сайте Change.org.

«Мы, прончане, гости и друзья Пронска очень просим Вас обратить внимание и помочь нам вернуть в первоначальное состояние Покровский бугор, который Глава администрации Пронского городского поселения Радько В.А. самовольно, без проведения публичных слушаний, проекта и смет начал „благоустраивать“», — говорится в тексте петиции.

Ее автор отмечает, что на работы уже потратили 260 тысяч, но конкурс на выбор подрядчика не проводился, публичных слушаний не было, а то, что уже успели сделать — абсолютно не устраивает прончан. Жители города обеспокоены, что объект может не выдержать благоустройства. Также сообщается, что на месте уже залили фундамент, который потрескался через несколько дней.

Автор петиции указывает, что Покровский бугор — это объект исторического и культурного наследия и является главной святыней города, а строительство ведется на месте археологических раскопок. На бугре находилась пограничная оборонительная крепость с деревянными сторожевыми башнями и примыкавшим острогом.

«Помогите нам сохранить природную красоту этого места и не допустить незаконное „благоустройство“ исторического места! Очень надеемся на Ваше вмешательство!» — просят жители Пронска.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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