Жительница Скопинского района отметила столетие

Жительнице села Петрушино Скопинского района Марии Рыжовой исполнилось сто лет. Юбилей она отметила в пятницу, 25 августа, сообщило издательство «
Женщину поздравили от лица главы региона Николая Любимова, главы администрации Скопинского района Александра Бокова. Столетней рязанке также вручили письмо от Владимира Путина.
«Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся ваша жизнь всегда будут служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю вам здоровья, благополучиия и всего наилучшего», — говорится в поздравлении президента.
Мария Рыжова родилась в селе Топилы Милославского района. Она переехала в Петрушино, где всю жизнь проработала в колхозе.
Фото ИД «