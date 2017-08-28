За семь месяцев филиал «Рязаньэнерго» подключил к электросетям более 1400 потребителей

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за семь месяцев 2017 года.
С начала года «Рязаньэнерго» исполнило свыше 1400 договоров на техприсоединению общей мощностью 42,7 МВт. Было обеспечено подключение завода по производству модифицированных смесей и линии переработки известняка в Михайловском районе, цеха Рязанского трубного завода, производственного здания ООО «Спецэлектроника» в Рязани, 20 объектов сельскохозяйственного назначения, фельдшерско-акушерского пункта в Касимовском районе и общеобразовательной школы на 1100 мест в Рязани.
Кроме того, «Рязаньэнерго» завершило проектно-изыскательские работы и в ближайшее время приступит к строительно-монтажным на ПС «Карелино» для техприсоединения Тепличного комбината «Рязанские Росы», который будет построен в населенном пункте. Ивкино Рязанского района. «Качественно выполняя комплекс мероприятий для нового предприятия, энергетики способствуют решению задач по созданию рабочих мест и поддержке предпринимательства, улучшению инвестиционной привлекательности региона и развитию отечественного сельского хозяйства в целом», — отметили в компании.
Получить подробную информацию об услугах филиала «Рязаньэнерго», в том числе по вопросам технологического присоединения, можно в офисе центра обслуживания потребителей (ЦОП), расположенному по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом №12, оставить запрос или отзыв можно на