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10:58, 28 августа 2017 312

За семь месяцев филиал «Рязаньэнерго» подключил к электросетям более 1400 потребителей

За семь месяцев филиал «Рязаньэнерго» подключил к электросетям более 1400 потребителей

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за семь месяцев 2017 года.

С начала года «Рязаньэнерго» исполнило свыше 1400 договоров на техприсоединению общей мощностью 42,7 МВт. Было обеспечено подключение завода по производству модифицированных смесей и линии переработки известняка в Михайловском районе, цеха Рязанского трубного завода, производственного здания ООО «Спецэлектроника» в Рязани, 20 объектов сельскохозяйственного назначения, фельдшерско-акушерского пункта в Касимовском районе и общеобразовательной школы на 1100 мест в Рязани.

Кроме того, «Рязаньэнерго» завершило проектно-изыскательские работы и в ближайшее время приступит к строительно-монтажным на ПС «Карелино» для техприсоединения Тепличного комбината «Рязанские Росы», который будет построен в населенном пункте. Ивкино Рязанского района. «Качественно выполняя комплекс мероприятий для нового предприятия, энергетики способствуют решению задач по созданию рабочих мест и поддержке предпринимательства, улучшению инвестиционной привлекательности региона и развитию отечественного сельского хозяйства в целом», — отметили в компании.

Получить подробную информацию об услугах филиала «Рязаньэнерго», в том числе по вопросам технологического присоединения, можно в офисе центра обслуживания потребителей (ЦОП), расположенному по адресу: 390013, Рязань, улица МОГЭС, дом №12, оставить запрос или отзыв можно на сайте в разделах «Потребителям», «Интернет-приемная» и «Личный кабинет». Также обращения принимаются по телефону 8 (4912) 20-42-22 или единому бесплатному федеральному номеру Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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