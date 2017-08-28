За неделю волонтеры проверили цены в 27 аптеках Рязани. Мониторинг проводят по поручению главы региона Николая Любимова,
Представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» сравнили цены на 20 препаратов из аптечного минимума и перечня жизненно необходимых лекарств. Цены на все лекарства не превышают предельные розничные. В среднем в рязанских аптеках они оказались ниже утвержденных Госреестром на 24%.
Всего волонтеры проинспектировали 348 аптек. Они продолжают мониторинг.