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18:09, 28 августа 2017 112
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За неделю волонтеры проверили цены в 27 аптеках Рязани

За неделю волонтеры проверили цены в 27 аптеках Рязани

За неделю волонтеры проверили цены в 27 аптеках Рязани. Мониторинг проводят по поручению главы региона Николая Любимова, сообщил сайт областного правительства.

Представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» сравнили цены на 20 препаратов из аптечного минимума и перечня жизненно необходимых лекарств. Цены на все лекарства не превышают предельные розничные. В среднем в рязанских аптеках они оказались ниже утвержденных Госреестром на 24%.

Всего волонтеры проинспектировали 348 аптек. Они продолжают мониторинг.


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