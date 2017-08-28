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18:38, 28 августа 2017 320
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За десять дней у рязанцев изъяли 48 ружей

За десять дней у рязанцев изъяли 48 ружей

За десять дней в рамках операции «Охота» сотрудники Росгвардии и полиции изъяли у рязанцев 48 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба областного отдела Росгвардии.

Всего силовики выявили 83 административных правонарушения в сфере оборота оружия, составили 180 протоколов, изъяли 48 единиц огнестрельного оружия, из них 8 — из незаконного оборота, а также 53 патрона.

Отмечается, что особое внимание сотрудники Росгвардии уделяли отработке владельцев оружия, не продливших сроки действия разрешительных документов, а также не имеющих право владеть оружием из-за привлечения к административной или уголовной ответственности.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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