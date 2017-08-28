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17:06, 28 августа 2017 884
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Во вторник в Горроще отключат холодную воду

Во вторник в Горроще отключат холодную воду

Во вторник, 29 августа, в Горроще отключат холодную воду. Об этом сообщили в на сайте горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 19:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гагарина, дом №9, дом №11, дом №29, дом №14, дом №14 корпус 1, дом №32;
  • улица Семашко, дом №3 (больница имени Семашко);
  • улица 1-ый проезд Гагарина, дом №10, дом №12, дом №16;
  • улица 1-ая Железнодорожная, дом №54, дом №60, дом №60-а и частный сектор;
  • улица Татарская, дом №7, дом №7 корпус 1, дом №7 корпус 2, дом №7 корпус 3, дом №13, дом №15, дом №17.

Кроме того, будет снижена подача холодной воды по следующим адресам: улица Дзержинского, дома с №59 по №73.


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