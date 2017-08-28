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17:08, 28 августа 2017 419
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Владелец первого Lada 4×4 Urban попросил за машину более миллиона 1

Владелец первого Lada 4×4 Urban попросил за машину более миллиона

Владелец первого Lada 4×4 Urban выставил автомобиль на продажу за 1 миллион 370 тысяч рублей. Мужчина считает, что внедорожник может заинтересовать коллекционеров, сообщил портал «Авто@mail.ru».

Он утверждает, что его Lada — это выставочный экземпляр, собранный летом 2014 года компанией «Бронто». В серию же «Урбаны» пошли только 1 октября, притом собирались не на основном конвейере. Пробег машины — 37 тысяч километров, то есть эксплуатировалась как обычная Lada 4×4, а не стояла как «коллекционный экземпляр».

Версию Urban от обычной «старой Нивы» отличают пластиковые бамперы, другая решетка радиатора и легкосплавные колесные диски. В салоне — другое рулевое колесо, а также накладка на центральном тоннеле (с парой подстаканников и кнопками управления стеклоподъемниками и зеркалами) и переобшитые кресла.

Партнер новости — ГК «Автоимпорт».

Предложение от салонов автомобилей с пробегом. До конца 2017 года действует программа поддержки продаж от «Автоимпорт». Вы сможете обменять свой автомобиль на другой, получив дополнительную выгоду до 50 000 рублей.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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