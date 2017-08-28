Владелец первого Lada 4×4 Urban попросил за машину более миллиона

Владелец первого Lada 4×4 Urban выставил автомобиль на продажу за 1 миллион 370 тысяч рублей. Мужчина считает, что внедорожник может заинтересовать коллекционеров, сообщил портал «
Он утверждает, что его Lada — это выставочный экземпляр, собранный летом 2014 года компанией «Бронто». В серию же «Урбаны» пошли только 1 октября, притом собирались не на основном конвейере. Пробег машины — 37 тысяч километров, то есть эксплуатировалась как обычная Lada 4×4, а не стояла как «коллекционный экземпляр».
Версию Urban от обычной «старой Нивы» отличают пластиковые бамперы, другая решетка радиатора и легкосплавные колесные диски. В салоне — другое рулевое колесо, а также накладка на центральном тоннеле (с парой подстаканников и кнопками управления стеклоподъемниками и зеркалами) и переобшитые кресла.
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