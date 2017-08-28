В школах Рязани установили новые требования к форме учеников. Об этом в понедельник, 28 августа,
В новом учебном году ввели ряд требований к форме. Школа может сама устанавливать виды повседневной, парадной и спортивной одежды. Общий вид, цвет, фасон, знаки отличия и правила ее ношения определяют локальные нормативные акты каждой школы с учетом постановления главы регионального минобразования, а также мнения родителей, педагогов и самих школьников. Отмечается, что внешний вид повседневной формы «должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер».
При этом родители вправе самостоятельно определять организацию для покупки школьной формы.