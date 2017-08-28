Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:25, 28 августа 2017 1 370
 0    0

В школах Рязани установили новые требования к форме учеников

В школах Рязани установили новые требования к форме учеников

В школах Рязани установили новые требования к форме учеников. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил сайт администрации города.

В новом учебном году ввели ряд требований к форме. Школа может сама устанавливать виды повседневной, парадной и спортивной одежды. Общий вид, цвет, фасон, знаки отличия и правила ее ношения определяют локальные нормативные акты каждой школы с учетом постановления главы регионального минобразования, а также мнения родителей, педагогов и самих школьников. Отмечается, что внешний вид повседневной формы «должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер».

При этом родители вправе самостоятельно определять организацию для покупки школьной формы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:37, 28 августа 2017
Рязанцы пожаловались на качество ремонта на улице Медицинской. Фото
19:01, 28 августа 2017
В школы Рязанской области пойдут более 12 тысяч первоклассников
18:38, 28 августа 2017
За десять дней у рязанцев изъяли 48 ружей
18:25, 28 августа 2017
В школах Рязани установили новые требования к форме учеников
18:09, 28 августа 2017
За неделю волонтеры проверили цены в 27 аптеках Рязани
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Специалисты «Элекса» расскажут, какой гаджет подойдет вашему ребенку и на что нужно обращать внимание при его покупке.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 64 302
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 35 334
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 19 421
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 17 277
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
17:27, 21 августа 2017 13 587
Разбившаяся в центре Рязани женщина пыталась достать упавшие ключи — следствие 1
Все новости
Форум