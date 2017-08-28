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17:24, 28 августа 2017 1 081
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В Рыбном прошел забег невест. Фоторепортаж

В Рыбном прошел забег невест. Фоторепортаж

В понедельник, 28 августа, в Рыбном во второй раз прошел забег невест. Колонна девушек в свадебных платьях прошествовала по улице Ленина от здания администрации до центральной площади, где проходил концерт, пишет издательство «Пресса».

В этот раз в забеге участвовали маленькие девочки, подростки, незамужние, и замужние девушки.

Из-за большого количества невест организаторы провели несколько забегов, поделив девушек на группы по 4-5 человек. Достигшая финиша первой, получала букет.

«После этого невесты исполнили танец и отпустили шарики-сердечки в небо как символ мечты о любви и семейном счастье», — говорится в сообщении.

Фото издательства «Пресса»


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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