В Рыбном прошел забег невест. Фоторепортаж

В понедельник, 28 августа, в Рыбном во второй раз прошел забег невест. Колонна девушек в свадебных платьях прошествовала по улице Ленина от здания администрации до центральной площади, где проходил концерт, пишет издательство «
В этот раз в забеге участвовали маленькие девочки, подростки, незамужние, и замужние девушки.
Из-за большого количества невест организаторы провели несколько забегов, поделив девушек на группы по 4-5 человек. Достигшая финиша первой, получала букет.
«После этого невесты исполнили танец и отпустили шарики-сердечки в небо как символ мечты о любви и семейном счастье», — говорится в сообщении.
Фото издательства «Пресса»