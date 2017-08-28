В Рязанской области осудили 70-летнего педофила. Об этом сообщил
Следствие и суд установили, что с ноября 2014 года по июль 2015 года москвич, проживая в своем доме в одном из населенных пунктов области, по просьбе соседки иногда присматривал за ее дочерью, 2003 года рождения, и приезжавшими на каникулы племянниками — девочкой, 2005 года рождения, и мальчиком, 2003 года рождения. Оставаясь с детьми наедине, он неоднократно совершал в отношении них «действия сексуального характера».
Родители заметили, что у ребят появились дорогие игрушки и гаджеты, а когда узнали, за что сосед делал их детям такие подарки, обратились в правоохранительные органы.
Пенсионера признали виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
«Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 14 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.