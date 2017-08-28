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12:36, 28 августа 2017 537
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В рязанском поселке освятили камень на месте будущего памятника Невскому

В рязанском поселке освятили камень на месте будущего памятника Невскому

В субботу, 26 августа, в Александро-Невском освятили камень на месте будущего памятника князю, чье имя носит поселок. Об этом сообщил сайт Скопинской епархии.

Молебен возглавил епископ Скопинский и Щацкий Феодорит. Он отметил, что благоверный князь Александр Невский «был богат духовно, имел твердые христианские ценности».

На церемонию освящения места под памятник приехали первый зампредседателя областного правительства Сергей Самохин и глава района Владимир Оводков.

После богослужения гости посетили Казанский храм в селе Благие и предприятие агропромышленного комплекса «Надежда», на средства которого построили храм.

Фото сайта Скопинсой епархии


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