В рязанском поселке освятили камень на месте будущего памятника Невскому

В субботу, 26 августа, в Александро-Невском освятили камень на месте будущего памятника князю, чье имя носит поселок. Об этом
Молебен возглавил епископ Скопинский и Щацкий Феодорит. Он отметил, что благоверный князь Александр Невский «был богат духовно, имел твердые христианские ценности».
На церемонию освящения места под памятник приехали первый зампредседателя областного правительства Сергей Самохин и глава района Владимир Оводков.
После богослужения гости посетили Казанский храм в селе Благие и предприятие агропромышленного комплекса «Надежда», на средства которого построили храм.
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