В Рязани вновь выступит оркестр RockestraLive

В Рязани вновь выступит симфонический оркестр RockestraLive. Зрители услышат хиты Green Day, Limp Bizkit и Korn, Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Muse, Arctic Monkeys, The White Stripes, 30 Seconds To Mars в классической обработке. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Осенью 2017 года ребята возвращаются в Рязань, чтобы наполнить зал драйвом и энергией рока, сочетающимися с торжественностью и возвышенностью симфонической музыки, — отметили организаторы. — Подобной уникальности концерт не смогут оставить без внимания как поклонники рока, так и любители академической классики. Скрипки, трубы, виолончели зазвучат по-иному, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами».
Концерт организуют 6 октября в 19:00 по адресу: Первомайский проспект, 68.
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Напомним, оркестр RockestraLive
Фото организаторов