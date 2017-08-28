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21:09, 28 августа 2017 128
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В Рязани пройдет забег в поддержку детей с синдромом Дауна

В Рязани пройдет забег в поддержку детей с синдромом Дауна

В Рязани пройдет третий благотворительный забег и семейный праздник «Спорт во благо». Его организуют в поддержку детей с синдромом Дауна.

Инициатором забега является Рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца» при поддержке администрации города и содействии БФ «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» (Москва).

Самые маленькие участники будут бежать по 50 метров, опытные спортсмены — десять километров. Также организуют состязания корпоративных команд (эстафета 4 на 300  метров) и костюмированный забег «ФанРан», где будут оценивать оригинальность костюма.

Для гостей организуют игровые и творческие мастер-классы. На финише и старте будут аниматоры. Хедлайнером праздника выступит кавер-группа «Мохито».

Все участники получат дипломы, победители — медали и призы.

Открытие пробега в 11:00, выдача стартовых номеров с 10:00, онлайн-регистрация проходит на сайте.

Дополнительная информация по телефону: 8 920 956 07 01 (Председатель правления РРОО «Добрые сердца» Элина Мальцева).


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