В первой общеобразовательной школе Рязани обрудовали класс для детей-аутистов

В первой общеобразовательной школе Рязани оборудовали класс для детей-аутистов. Об этом
Дети-аутисты будут учиться в школе №60. Для них обустроили учебные зоны, места для групповых, индивидуальных занятий и релаксации. Также будет отдельная зона для учителей. Везде установили трансформирующуюся мебель в виде мягких прямоугольных валиков, пуфов, тоннеля и шаров.
Отмечается, что специалисты самостоятельно разрабатывали организацию классов из-за того, что у Минобрнауки нет конкретных рекомендаций для обучения детей с аутизмом.
Пока в школе №60 нет сенсорной комнаты: обучение детей-аутистов не предполагает ее обязательного использования. В случае необходимости ее создадут.
Специализированные учебные пособия будут покупать с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.