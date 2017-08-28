Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:25, 28 августа 2017 269
 0    0

В первой общеобразовательной школе Рязани обрудовали класс для детей-аутистов

В первой общеобразовательной школе Рязани обрудовали класс для детей-аутистов

В первой общеобразовательной школе Рязани оборудовали класс для детей-аутистов. Об этом сообщил сайт администрации города.

Дети-аутисты будут учиться в школе №60. Для них обустроили учебные зоны, места для групповых, индивидуальных занятий и релаксации. Также будет отдельная зона для учителей. Везде установили трансформирующуюся мебель в виде мягких прямоугольных валиков, пуфов, тоннеля и шаров.

Отмечается, что специалисты самостоятельно разрабатывали организацию классов из-за того, что у Минобрнауки нет конкретных рекомендаций для обучения детей с аутизмом.

Пока в школе №60 нет сенсорной комнаты: обучение детей-аутистов не предполагает ее обязательного использования. В случае необходимости ее создадут.

Специализированные учебные пособия будут покупать с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:25, 28 августа 2017
В первой общеобразовательной школе Рязани обрудовали класс для детей-аутистов
20:04, 28 августа 2017
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
19:37, 28 августа 2017
Рязанцы пожаловались на качество ремонта на улице Медицинской. Фото 2
19:01, 28 августа 2017
В школы Рязанской области пойдут более 12 тысяч первоклассников
18:38, 28 августа 2017
За десять дней у рязанцев изъяли 48 ружей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 64 508
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 35 418
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 19 442
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 17 309
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
17:27, 21 августа 2017 13 622
Разбившаяся в центре Рязани женщина пыталась достать упавшие ключи — следствие 1
Все новости
Форум