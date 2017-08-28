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10:01, 28 августа 2017 431
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В Михайловском районе ликвидировали стихийную свалку

В Михайловском районе ликвидировали стихийную свалку

В Михайловском районе убрали стихийную свалку. Ее ликвидации добились активисты регионального ОНФ, говорится в пресс-релизе движения.

Сообщается, что рядом с селом Федоровка мусор годами скапливался на дороге, которая раньше вела сельскохозяйственное поле. В данный момент ей никто не пользуется и там незаконно складировался мусор. Местные жители пожаловались на ситуацию при помощи интерактивной карты проекта «Генеральная уборка».

Активисты ОНФ отмечают, что на данный момент в данном населенном пункте ликвидированы не все несанкционированные свалки. «Глава сельской администрации во время уборки указанного выше объекта на заброшенной дороге, когда на месте работала тяжелая техника и бригада уборщиков, проигнорировал просьбы местных жителей убрать еще одну свалку, находящуюся прямо в поселке на улице Колубань», — говорится в пресс-релизе.

Фото исполкома ОНФ в Рязанской области


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