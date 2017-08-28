В МЧС прокомментировали пожар в Рыбном. По информации ведомства, в результате происшествия травмы получил хозяин квартиры 1982 года рождения. Его с ожогами доставили в рыбновскую ЦРБ.
Напомним,
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В МЧС прокомментировали пожар в Рыбном. По информации ведомства, в результате происшествия травмы получил хозяин квартиры 1982 года рождения. Его с ожогами доставили в рыбновскую ЦРБ.
Напомним,
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