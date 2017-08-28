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14:08, 28 августа 2017 317
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Рязанскую дачницу оштрафовали за воровство электричества

Рязанскую дачницу оштрафовали за воровство электричества

Рязанскую дачницу оштрафовали за воровство электричества. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

В мае 2017 года полицейские узнали, что хозяйка дачного дома самовольно использует электрическую энергию, минуя при этом прибор учета.

«Сотрудники полиции вынесли определение о передаче дела об административном правонарушении в Спасский районный суд», — говорится в сообщении.

Оценив представленные доказательства, суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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