Рязанскую дачницу оштрафовали за воровство электричества. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
В мае 2017 года полицейские узнали, что хозяйка дачного дома самовольно использует электрическую энергию, минуя при этом прибор учета.
«Сотрудники полиции вынесли определение о передаче дела об административном правонарушении в Спасский районный суд», — говорится в сообщении.
Оценив представленные доказательства, суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.