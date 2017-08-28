Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:33, 28 августа 2017 269
 0    0

Рязанские полицейские уничтожили 142 «квадрата» конопли

Рязанские полицейские уничтожили 142 «квадрата» конопли

За минувшие выходные рязанские полицейские уничтожили 142 «квадрата» конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Заросли конопли нашли в Спасском районе и на окраине Рязани.

Правоохранители продолжат обследовать территории.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:22, 28 августа 2017
Любимов попросил у Путина денег на оборудование для онкоцентра
14:55, 28 августа 2017
Жительница Скопинского района отметила столетие
14:33, 28 августа 2017
Рязанские полицейские уничтожили 142 «квадрата» конопли
14:21, 28 августа 2017
В центре Рязани умер 57-летний мужчина
14:10, 28 августа 2017
Средняя зарплата учителей выросла до 33,2 тысяч рублей — глава Минобрнауки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Специалисты «Элекса» расскажут, какой гаджет подойдет вашему ребенку и на что нужно обращать внимание при его покупке.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 63 818
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 35 147
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 19 303
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 17 194
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
17:27, 21 августа 2017 13 477
Разбившаяся в центре Рязани женщина пыталась достать упавшие ключи — следствие 1
Все новости
Форум