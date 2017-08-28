За минувшие выходные рязанские полицейские уничтожили 142 «квадрата» конопли. Об этом
Заросли конопли нашли в Спасском районе и на окраине Рязани.
Правоохранители продолжат обследовать территории.
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За минувшие выходные рязанские полицейские уничтожили 142 «квадрата» конопли. Об этом
Заросли конопли нашли в Спасском районе и на окраине Рязани.
Правоохранители продолжат обследовать территории.
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