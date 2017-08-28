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20:50, 28 августа 2017 164
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Рязанская область присоединится к всероссийскому субботнику «Зеленая неделя»

Рязанская область присоединится к всероссийскому субботнику «Зеленая неделя»

Рязанская область присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая неделя». Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил сайт регионального правительства.

Мероприятия во всех районах будут проводить со 2 по 30 сентября. Уже утвердили состав рабочей группы по подготовке и проведению субботника. В нее вошли руководители нескольких областных министерств, представители регионального управления Росприроднадзора, управления благоустройства Рязани. Председателем рабочей группы назначили главу рязанского минприроды Сергея Карабасова.


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