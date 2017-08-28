Рязанская мэрия отчиталась о заделанных за четыре дня выбоинах. С 24 по 27 августа ямы ликвидировали на 110 квадратных метрах по улице Октябрьский городок. Об этом
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Строительно-монтажными работами сейчас занимаются на улицах Урицкого, Радищева, Юннатов, Полевой, Полонского, проезде Яблочкова, Куйбышевском шоссе, Мервинской и 7-ом Мервинском проезде, Братиславской от улицы Гагарина до улицы Островского, Вокзальной, Новоселковской. Рабочие также благоустраивают улицы Разина, Трудовую, Северный и Южный переулки, а также Старообрядческий проезд.