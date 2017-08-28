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12:43, 28 августа 2017 661
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Рязанка через суд добилась признания своего дома аварийным

Рязанка через суд добилась признания своего дома аварийным

Фото: Pixabay.com

Рязанка добилась признания своего дома аварийным. Об этом говорится в пресс-релизе облсуда.

Женщина проживает по договору социального найма в многоквартирном доме 1890 года постройки. В декабре 2015 года здание обследовала комиссия.

Согласно ее акту, деревянные стены дома прогнили, на них отсутствует краска. Полностью разрушена отмостка и штукатурный слой цокольной части здания. Металлическое покрытие крыши имеет свищи, полностью повреждено коррозией. Деревянная стропильная система крыши повреждена гнилью и насекомыми, часть ее узлов имеет подпорки. Над крышей отмечаются значительные разрушения в кирпичной кладке дымоходов.

Кроме того, основные элементы конструкции здания изношены более чем на 70 процентов, поэтому его ремонт технически и экономически нецелесообразен.

В связи с этим рязанка обратилась в межведомственную комиссию с заявлением о признании дома аварийным, но ей в этом отказали. Женщина в ответ обратилась в Железнодорожный суд, который встал на ее сторону.

Ответчик попытался оспорить решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе.


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