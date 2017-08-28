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12:52, 28 августа 2017 409
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Не желавшие прекращать гулянку рыбновцы обчистили два магазина 1

Не желавшие прекращать гулянку рыбновцы обчистили два магазина

Вечером в четверг, 24 августа, рыбновцы ограбили два местным магазина, чтобы продолжить гулянку с пивом и сигаретами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 24-летний и 27-летний рыбновцы гуляли в компании девушек и катались на автомобиле. Когда закончились деньги и напитки, они решили залезть в магазин, взломав дверь. Из первой торговой точки мужчины похитили несколько упаковок с пивом, а из второй — пиво, сигареты, системный блок компьютера и 7 140 рублей.

После этого злоумышленники отправились в Рязань, где на улице Юбилейной их машина сломалась. Бросив ее, приятели вернулись в Рыбное на такси. Они продолжили веселье, однако их задержали полицейские.

Выяснилось, что оба находились под следствием за кражу, а старший недавно получил за это судимость. При осмотре автомобиля оперативники обнаружили часть похищенного — системный блок и пивные напитки.

В отношении сообщников возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ.


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