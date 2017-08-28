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10:27, 28 августа 2017 298
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На месте ДТП с «Хондой» и «Фордом» под Рязанью произошла еще одна серьезная авария

На месте ДТП с «Хондой» и «Фордом» под Рязанью произошла еще одна серьезная авария

На месте ДТП с «Хондой» и «Фордом» под Рязанью произошла еще одна серьезная авария. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В субботу, 26 августа, на 32-м километре дороги, соединяющей областной центр со Спасском, ВАЗ-2106 выехал на «встречку» для обгона и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. После ДТП водитель «шестерки» скрылся.

«В результате происшествия, травмы получили три пассажира „Жигулей“ 10-й модели. Трое мужчин 1989, 1994 и 1997 годов рождения с различными травмами были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, за несколько часов до этого на том же самом километре дороги Рязань — Спасск столкнулись «Хонда» и «Форд», в результате ДТП несколько человек получили серьезные травмы.


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