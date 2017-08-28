На месте ДТП с «Хондой» и «Фордом» под Рязанью произошла еще одна серьезная авария. Об этом сообщил
В субботу, 26 августа, на 32-м километре дороги, соединяющей областной центр со Спасском, ВАЗ-2106 выехал на «встречку» для обгона и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. После ДТП водитель «шестерки» скрылся.
«В результате происшествия, травмы получили три пассажира „Жигулей“ 10-й модели. Трое мужчин 1989, 1994 и 1997 годов рождения с различными травмами были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Напомним, за несколько часов до этого на том же самом километре дороги Рязань — Спасск