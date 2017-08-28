Любимов попросил у Путина денег на строительство Южного обхода

В ходе личной встречи Николай Любимов попросил у Владимира Путина денег на строительство Южного обхода. Об этом врио губернатора рассказал на заводском Дне качества в АО «ГРПЗ», сообщила
Глава региона также проинформировал о тех вопросах, которые обсуждались в рамках рабочего визита президента в регион. По словам политика, он просил у Путина поддержки по нескольким вопросам, которые требуют большого бюджетного финансирования. «Прежде всего, в строительстве Южного обхода Рязани. Надеюсь, что решение будет положительное и в перспективе для реализации этого важного для города проекта регион будет включен в федеральную инвестиционную программу», — добавил Любимов.