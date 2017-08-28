Любимов попросил у Путина денег на оборудование для онкоцентра

Николай Любимов попросил денег из резервного фонда Президента России для закупки диагностического и лечебного оборудования для онкоцентра. Врио рязанского губернатора встретился с Владимиром Путиным 24 августа. Об этом
Любимов и Путин обсуждали строительство нового здания онкодиспансера.
«Здание, в котором он размещается сейчас, практически в аварийном состоянии. Поэтому о строительстве нового центра нужно думать уже сегодня, — заявил Любимов. — Надеюсь, что в этом вопросе мы будем поддержаны».
Напомним, во время рабочей поездки в Рязань Путин посетил кожевенный завод.