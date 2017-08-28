Дело Дмитрия Малахова начали рассматривать в Рязани

В мировом суде Железнодорожного района Рязани началось рассмотрение административного дела крупного бизнесмена Дмитрия Малахова. Об этом RZN.info сообщил его адвокат Сергей Гуров.
Дело возбудили из-за отказа Малахова, задержанного за рулем, от медосвидетельствования. Мировой судья по ходатайству адвоката передал дело в Чечню — по месту временного пребывания бизнесмена. Прокуратура назвала республиканскую прописку бизнесмена фиктивной, областной суд удовлетворил ее протест и вернул ходатайство на новое рассмотрение мировому судье.
Судья отклонила ходатайство, сославшись на обнаруженную фиктивность прописки, и начала рассмотрение дела.
Гуров добавил, что обжалует отклонение ходатайства. По его мнению, фиктивность прописки не доказана. Напомним, ранее он подал жалобу в Верховный суд на решение облсуда.