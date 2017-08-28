Бывший зампред рязанского правительства проведет в СИЗО два года

Бывший зампред рязанского правительства Дмитрий Андреев, обвиняемый в коррупции, проведет в СИЗО два года. В пятницу, 25 августа, Советский районный суд Рязани продлил ему срок ареста,
Андреева, занимавшего также пост министра сельского хозяйства, арестовали 6 октября 2015 года. По версии следствия, он бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора одного из сельхозпредприятий, а учредитель другого оплатил его сыну строительство жилья. Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза: якобы он просил подчиненного собрать деньги на предвыборную кампанию «Единой России», но присвоил их.