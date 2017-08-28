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13:35, 28 августа 2017 306
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Бывший зампред рязанского правительства проведет в СИЗО два года

Бывший зампред рязанского правительства проведет в СИЗО два года

Бывший зампред рязанского правительства Дмитрий Андреев, обвиняемый в коррупции, проведет в СИЗО два года. В пятницу, 25 августа, Советский районный суд Рязани продлил ему срок ареста, истекавший 26 августа, на три месяца. Об этом RZN.info сообщил адвокат экс-чиновника Сергей Гуров.

Андреева, занимавшего также пост министра сельского хозяйства, арестовали 6 октября 2015 года. По версии следствия, он бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора одного из сельхозпредприятий, а учредитель другого оплатил его сыну строительство жилья. Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза: якобы он просил подчиненного собрать деньги на предвыборную кампанию «Единой России», но присвоил их.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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