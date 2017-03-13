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16:39, 13 марта 2017 113
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Бывшему зампреду рязанского правительства продлили арест

Бывшему зампреду рязанского правительства продлили арест

Бывшему зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву продлили арест. Он пробудет под стражей до 26 августа. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Рязани.

В понедельник, 13 марта, прошло первое заседание по уголовному делу. Прокурор огласил обвинительное заключение.

Андреева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290, частью 6 статьи 290, частью 3 статьи 159 УК РФ (получение взятки в значительном размере, мошенничество). Бывшего зампреда рязанского правительства арестовали 6 октября 2015 года. По версии следствия, он бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора одного из сельхозпредприятий, а учредитель другого оплатил его сыну строительство жилья. Суммарно взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замминистра сельского хозяйства региона.

Ранее самого Ноздрина также осудили за взяточничество. На одном из заседаний тот заявлял, что собирал деньги для Андреева — на предвыборную кампанию и на подарок ко дню рождения. Ноздрина приговорили к 2 годам 11 месяцам в колонии строгого режима и штрафу в 5,4 млн рублей.

Следующее судебное заседание по делу Андреева назначили на 3 апреля.


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