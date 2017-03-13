Бывшему зампреду рязанского правительства продлили арест

Бывшему зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву продлили арест. Он пробудет под стражей до 26 августа. Об этом
В понедельник, 13 марта,
Андреева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290, частью 6 статьи 290, частью 3 статьи 159 УК РФ (получение взятки в значительном размере, мошенничество). Бывшего зампреда рязанского правительства арестовали 6 октября 2015 года. По версии следствия, он бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора одного из сельхозпредприятий, а учредитель другого оплатил его сыну строительство жилья. Суммарно взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замминистра сельского хозяйства региона.
Ранее самого Ноздрина также осудили за взяточничество. На одном из заседаний тот заявлял, что собирал деньги для Андреева — на предвыборную кампанию и на подарок ко дню рождения. Ноздрина приговорили к 2 годам 11 месяцам в колонии строгого режима и штрафу в 5,4 млн рублей.
Следующее судебное заседание по делу Андреева назначили на 3 апреля.