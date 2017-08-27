Спасатели напомнили рязанцам о профилактике пожаров в жилых секторах. Об этом сообщила
Особое внимание спасатели уделили сельским жителям, неблагополучным, многодетным семьям и пожилым людям. За выходные на шести сборах рязанцев и 1200 обходах дворов они проинструктировали более 1300 человек и раздали им памятки.
«Большинство пожаров происходит в жилых домах. Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а также своей жизни, жизни близких, друзей и соседей каждый из нас должен соблюдать несложные правила пожарной безопасности. Обязанностью родителей является с раннего возраста научить своих детей соблюдению правил пожарной безопасности, умению правильно действовать в случае возникновения экстремальной ситуации», — говорится в релизе.
Также сотрудники МЧС напомнили, что наибольшую опасность для себя и окружающих создает сам человек, небрежно обращаясь с огнем и его источниками. Курение в постели, непогашенная спичка или окурок, не выключенный вовремя электроприбор, не отремонтированная печь, неисправная газовая плита, использование открытого огня при работе с горючими материалами могут привести к возникновению пожара.