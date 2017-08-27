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9:32, 27 августа 2017 315
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Рязанские спасатели продолжили патрулировать местные водоемы

Рязанские спасатели продолжили патрулировать местные водоемы

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Инспекторы госинспекции по маломерным судам продолжили патрулировать водоемы Рязанской области. За выходные, 26-27 августа, планируется провести 14 рейдов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Для контроля за соблюдением судовладельцами всех правил безопасности и ограничений каждый день будут привлекать шесть единиц техники и 12 человек, в том числе инспекторов ГИМС, спасателей и полицейских.

«Основная задача заключается в выявлении и пресечении нарушений, допускаемых владельцами лодок при их использовании», — говорится в сообщении.

С нарушителями специалисты проведут профилактические беседы и привлекут их к административной ответственности.


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