Рязанские спасатели продолжили патрулировать местные водоемы

Инспекторы госинспекции по маломерным судам продолжили патрулировать водоемы Рязанской области. За выходные, 26-27 августа, планируется провести 14 рейдов, сообщила
Для контроля за соблюдением судовладельцами всех правил безопасности и ограничений каждый день будут привлекать шесть единиц техники и 12 человек, в том числе инспекторов ГИМС, спасателей и полицейских.
«Основная задача заключается в выявлении и пресечении нарушений, допускаемых владельцами лодок при их использовании», — говорится в сообщении.
С нарушителями специалисты проведут профилактические беседы и привлекут их к административной ответственности.