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17:58, 27 августа 2017 133
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На Касимовском шоссе произошла авария со «скорой помощью»

На Касимовском шоссе произошла авария со «скорой помощью»

На Касимовском шоссе произошла авария со «скорой помощью». Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте» в воскресенье, 27 августа.

«Скорая» столкнулась с ВАЗ-2109. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняется.

Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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