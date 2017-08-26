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18:12, 26 августа 2017 718
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Рязанка обманула государство на 326 тысяч рублей 1

Рязанка обманула государство на 326 тысяч рублей

Рязанка обманула государство на 326 тысяч рублей. Об этом говорится в пресс-релизе облсуда.

В 2013 году женщина прописала себя и двоих детей в районе, находящемся в зоне радиоактивного загрязнения. За проживание в данном месте ей полагались пособия и компенсации, которые она получала вплоть до 2016 года. Тогда выяснилось, что регистрация фиктивна, а мать вместе с детьми живет по другому адресу в Рязани.

За три года мошенница получила от государства 326 тысяч 225 рублей 68 копеек. Суд признал ее виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и приговорил ее к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Отмечается, что гражданский иск по делу не заявляли — пенсионный фон не пытался вернуть незаконно полученные деньги.


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