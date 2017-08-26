Пропавшую 23-летнюю рязанку нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда
Обстоятельства того, как удалось найти девушку, не раскрываются.
Напомним, Анастасия Мишкина
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Пропавшую 23-летнюю рязанку нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда
Обстоятельства того, как удалось найти девушку, не раскрываются.
Напомним, Анастасия Мишкина
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Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?