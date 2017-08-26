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21:59, 26 августа 2017 504
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Пропавшую 23-летнюю рязанку нашли

Пропавшую 23-летнюю рязанку нашли

Пропавшую 23-летнюю рязанку нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда Liza Alert Рязань.

Обстоятельства того, как удалось найти девушку, не раскрываются.

Напомним, Анастасия Мишкина пропала в середине августа: девушка ушла в больницу, после чего исчезла.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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