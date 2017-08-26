Дейенерис в Канищеве. Рязанский паблик рисует персонажей «Игры престолов» на фоне российской действительности

В понедельник, 27 августа, выйдет финальная серия предпоследнего сезона самого популярного сериала в мире — «Игры престолов». В преддверии этого события RZN.info отобрал лучшие фотожабы с участием его персонажей, изображенных на фоне рязанской действительности.
Их автором выступил создатель паблика «
Автор «поселил» в Рязань Джона Сноу, Дейенерис Таргариен вместе с драконами, Арью Старк, Тириона Ланнистера и других. Кроме того, в одной из фотожаб фигурируют врио губернатора Николай Любимов и недавно посещавший Рязань
Фото из паблика «