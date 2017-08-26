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17:29, 26 августа 2017 657
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Дейенерис в Канищеве. Рязанский паблик рисует персонажей «Игры престолов» на фоне российской действительности

Дейенерис в Канищеве. Рязанский паблик рисует персонажей «Игры престолов» на фоне российской действительности

В понедельник, 27 августа, выйдет финальная серия предпоследнего сезона самого популярного сериала в мире — «Игры престолов». В преддверии этого события RZN.info отобрал лучшие фотожабы с участием его персонажей, изображенных на фоне рязанской действительности.

Их автором выступил создатель паблика «Рязань Безысходная». По его словам, идея таких фотожаб не нова: концепция основывалась на сюрреалистичном представлении персонажей из разных фильмов на фоне провинциальной действительности и взята из паблика 2D Among Us.

Автор «поселил» в Рязань Джона Сноу, Дейенерис Таргариен вместе с драконами, Арью Старк, Тириона Ланнистера и других. Кроме того, в одной из фотожаб фигурируют врио губернатора Николай Любимов и недавно посещавший Рязань Николай Валуев — их «усадили» за один стол с Эддардом Старком.

Фото из паблика «Рязань Безысходная» и его инстаграмма


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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