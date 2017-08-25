ЖК «Экополис» в Варских достроит компания из Башкирии

ЖК «Экополис» в поселке Варские Рязанского района достроит компания из Башкирии. Об этом сообщили RZN.info в региональном минстрое.
По его информации, завершит долгострой ООО «Амнис-групп». Компания «КилСтройИнвест», которая занималась строительством нескольких пятиэтажных и двухэтажных домов, а также восьми таунхаусов, уже больше года назад прекратила работы на данной площадке. Как отметили в минстрое, ООО «КилСтройИнвест» «заявило о передаче полномочий исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации».
По данным единого госреестра юридических лиц, ООО «Амнис-групп» зарегистрирована в селе Чесноковка Уфимского района республики Башкортостан. Уставной капитал компании — десять тысяч рублей.