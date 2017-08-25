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15:47, 25 августа 2017 288
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ЖК «Экополис» в Варских достроит компания из Башкирии

ЖК «Экополис» в Варских достроит компания из Башкирии

Фото: Pixabay.com

ЖК «Экополис» в поселке Варские Рязанского района достроит компания из Башкирии. Об этом сообщили RZN.info в региональном минстрое.

По его информации, завершит долгострой ООО «Амнис-групп». Компания «КилСтройИнвест», которая занималась строительством нескольких пятиэтажных и двухэтажных домов, а также восьми таунхаусов, уже больше года назад прекратила работы на данной площадке. Как отметили в минстрое, ООО «КилСтройИнвест» «заявило о передаче полномочий исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации».

По данным единого госреестра юридических лиц, ООО «Амнис-групп» зарегистрирована в селе Чесноковка Уфимского района республики Башкортостан. Уставной капитал компании — десять тысяч рублей.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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