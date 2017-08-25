В Солотче высадили 600 сосен по технологии полной выживаемости. Фото и Видео

В Солотче высадили больше 600 сосен. Акция в рамках проекта «Возродим леса Рязанщины» прошла в пятницу, 25 августа. Мероприятие поддержал врио губернатора Николай Любимов, который призвал горожан поддерживать экологическую чистоту в регионе.
Годовалые деревья, привезенные из Новгородской области, появились у лагеря «Сказка» и рядом с трассой у въезда в поселок.
Участниками акции стали больше ста человек: лесничие, сотрудники префектуры, жители Солотчи, дети из санатория памяти Ленина. Они использовали специальный инструмент, позволяющий высаживать сосны с закрытыми землей корнями. Технология проверялась несколько лет по инициативе Спасского лесничества и показала стопроцентную приживаемость, рассказал замминистра природопользования области Игорь Тишин. Начальник городского управления благоустройства Владимир Луканцов заверил, что метод будут активно использовать и дальше.
Проект запустил Рязанский государственный университет. «Мы будем надеяться, что подобные мероприятия продолжатся и в последующие годы, что позволит закрепить успехи Года экологии», — заметила доцент естественного факультета Виолетта Черная. То, что во время посадки моросил дождь, по словам Черной, также поможет соснам лучше прижиться.
Инициаторы акции планируют взять Солотчинский бор под свое шефство, а в дальнейшем уделить внимание и другим лесам региона.