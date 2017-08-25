В Рязанской области высадят семена кремлевской ели

В Рязанской области высадят семена ели, которая стояла на новогодних праздниках в Кремле. Об этом RZN.info рассказала доцент естфака РГУ Виолетта Черная в пятницу, 25 августа. По ее словам, сейчас идут переговоры с организаторами проекта «Детки Кремлевской елки».
Семена посадят осенью, ориентировочно во второй половине сентября. Место определится позднее.
По сведениям Черной, всего семена получат 50 регионов.
Семена из шишек Кремлевской елки собрали впервые. В прошлом году из праздничного дерева делали скворечники, в позапрошлом — хоккейные клюшки для спортшкол.