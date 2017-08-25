В рязанской колонии поймали условного беглеца. Фото

В рязанской колонии поймали условного беглеца. Об этом сообщила
В рязанской исправительной колонии №1 проверили готовность личного состава к чрезвычайным обстоятельствам. Сотрудников учреждения подняли по тревоге.
Уловный преступник убежал через ограждения запретной зоны. На поиск беглеца выдвинулась резервная группа караула, затем к ней присоединилась группа преследования, выставлены временные розыскные посты. По пути вероятного движения беглеца направлены оперативные группы на автомобилях.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в ближайшем населенном пункте, говорится в сообщении.