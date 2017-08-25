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17:29, 25 августа 2017 90
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В рязанской колонии поймали условного беглеца. Фото

В рязанской колонии поймали условного беглеца. Фото

В рязанской колонии поймали условного беглеца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

В рязанской исправительной колонии №1 проверили готовность личного состава к чрезвычайным обстоятельствам. Сотрудников учреждения подняли по тревоге.

Уловный преступник убежал через ограждения запретной зоны. На поиск беглеца выдвинулась резервная группа караула, затем к ней присоединилась группа преследования, выставлены временные розыскные посты. По пути вероятного движения беглеца направлены оперативные группы на автомобилях.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в ближайшем населенном пункте, говорится в сообщении.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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