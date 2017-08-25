В Рязанском радиоуниверситете сменился ректор. С 22 августа исполняющим его обязанностей стал Михаил Чиркин, сообщили на
Новый ректор — доктор физико-математических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ. До назначения руководил кафедрой «Электронные приборы».
«Назначение осуществлено в связи с окончанием срока трудового договора с доктором технических наук, профессором Виктором Гуровым», — говорится в сообщении.
Гуров возглавлял РГРТУ с 2007 по 2017 годы.
Фото с сайта вуза