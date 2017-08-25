В Рязани откроют панораму «Герои Брестской крепости»

В субботу, 2 сентября Рязани откроют историко-художественную панораму «Герои Брестской крепости». Об этом сообщила
Старт выставки приурочили ко дню завершения Второй мировой войны. Трехмерная панорама расскажет о первых днях Великой Отечественной. В выставочном зале расположат копии казарм, подвалов, внутреннего двора, берега реки Брестской крепости. Образы защитников крепости запечатлены в скульптурах, для многих из которых прообразами послужили реальные участники тех событий. Один из них — уроженец Рязанской губернии, капитан Иван Николаевич Зубачев, руководивший обороной Цитадели вместе с другими командирами.
Экспозицию создала команда «Невский баталист» из Санкт-Петербурга, в которую входят участники «Поискового движение России». Ранее эта команда создавала трехмерные панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» (Санкт-Петербург, Москва), «Бородино, 1941» (Барнаул), «Десант на Шумшу. Последний остров войны» (Владивосток), «Москва, сорок первый. Контрнаступление» (Москва), «Кенигсберг-45. Последний штурм» (Калининград) и другие.
Экспозицию можно посетить с 3 сентября в МФЦ «Рязанский» по адресу: Заводской проезд, дом № 1.
Ранее RZN.info
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