Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:55, 25 августа 2017 346
 0    0

В Рязани откроют панораму «Герои Брестской крепости»

В Рязани откроют панораму «Герои Брестской крепости»

В субботу, 2 сентября Рязани откроют историко-художественную панораму «Герои Брестской крепости». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Старт выставки приурочили ко дню завершения Второй мировой войны. Трехмерная панорама расскажет о первых днях Великой Отечественной. В выставочном зале расположат копии казарм, подвалов, внутреннего двора, берега реки Брестской крепости. Образы защитников крепости запечатлены в скульптурах, для многих из которых прообразами послужили реальные участники тех событий. Один из них — уроженец Рязанской губернии, капитан Иван Николаевич Зубачев, руководивший обороной Цитадели вместе с другими командирами.

Экспозицию создала команда «Невский баталист» из Санкт-Петербурга, в которую входят участники «Поискового движение России». Ранее эта команда создавала трехмерные панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» (Санкт-Петербург, Москва), «Бородино, 1941» (Барнаул), «Десант на Шумшу. Последний остров войны» (Владивосток), «Москва, сорок первый. Контрнаступление» (Москва), «Кенигсберг-45. Последний штурм» (Калининград) и другие.

Экспозицию можно посетить с 3 сентября в МФЦ «Рязанский» по адресу: Заводской проезд, дом № 1.

Ранее RZN.info представлял проект о рязанцах-защитниках Брестской крепости.

Фото из Википедии


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:41, 25 августа 2017
В Краснодарском крае субботу объявили днем траура по погибшим в аварии с автобусом
17:55, 25 августа 2017
В Рязани откроют панораму «Герои Брестской крепости»
17:29, 25 августа 2017
В рязанской колонии поймали условного беглеца. Фото
16:40, 25 августа 2017
Петербуржец получил условный срок за кражу шаурмы
15:47, 25 августа 2017
ЖК «Экополис» в Варских достроит компания из Башкирии 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 57 876
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 3
13:20, 24 августа 2017 32 802
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 17 703
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 15 898
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
20:10, 13 августа 2017 14 354
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум