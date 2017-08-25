В магазине под Рязанью нашли просроченную на год жвачку. Видео

В магазине под Рязанью нашли жвачку с истекшим год назад сроком годности. Об этом сообщила
В деревне Рожок местные жители рассказали полицейским, что в магазинах продают просроченные товары. Нарушения обнаружили в обоих магазинах деревни, которыми владеют разные предприниматели.
В одном из магазинов нашли упаковку жвачки со сроком годности, который истек год назад. В другом — просроченные мясные полуфабрикаты. Все 53 единицы товаров сняли с продажи.
Отмечается, что торговыми точками владеют разные предприниматели. Полицейские зафиксировали обстоятельства административных правонарушений по статьи 14.43 КоАП РФ, подготовили материалы, которые передадут в региональное управление Роспотребнадзора.