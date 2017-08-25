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12:27, 25 августа 2017 323
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В магазине под Рязанью нашли просроченную на год жвачку. Видео

В магазине под Рязанью нашли просроченную на год жвачку. Видео

В магазине под Рязанью нашли жвачку с истекшим год назад сроком годности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В деревне Рожок местные жители рассказали полицейским, что в магазинах продают просроченные товары. Нарушения обнаружили в обоих магазинах деревни, которыми владеют разные предприниматели.

В одном из магазинов нашли упаковку жвачки со сроком годности, который истек год назад. В другом — просроченные мясные полуфабрикаты. Все 53 единицы товаров сняли с продажи.

Отмечается, что торговыми точками владеют разные предприниматели. Полицейские зафиксировали обстоятельства административных правонарушений по статьи 14.43 КоАП РФ, подготовили материалы, которые передадут в региональное управление Роспотребнадзора.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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