Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:18, 25 августа 2017 311
 0    0

В Канищеве из-за неработающего светофора образовалась пробка

В Канищеве из-за неработающего светофора образовалась пробка

Фото: Pixabay.com

В Канищеве из-за неработающего светофора образовалась пробка. Поломка произошла на перекрестке улиц Бирюзова и Интернациональной.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», скорость движения составила в среднем пять километров в час.

Затор образовался по всей улице Бирюзова, части Интернационально улицы и проезде Шабулина.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:18, 25 августа 2017
В Канищеве из-за неработающего светофора образовалась пробка
17:01, 25 августа 2017
Три модели «Тойота» получили премии «Внедорожник года»
15:25, 25 августа 2017
В субботу в Соколовке отключат свет
15:23, 25 августа 2017
Новый «Хендай Соната» вернется на российский рынок уже осенью
13:33, 25 августа 2017
В нескольких домах поселка Борки отключат электричество
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 57 876
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 3
13:20, 24 августа 2017 32 802
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 17 703
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 15 898
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
20:10, 13 августа 2017 14 354
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум