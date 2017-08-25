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17:01, 25 августа 2017 162
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Три модели «Тойота» получили премии «Внедорожник года»

Три модели «Тойота» получили премии «Внедорожник года»

Три автомобиля Toyota стали победителями ежегодной премии «Внедорожник года», передает «Лента.ру».

В номинации «Лучший пикап» отметили Toyota Hilux. За него проголосовали как члены профессионального жюри (автожурналисты и путешественники), так и участники открытого голосования. Еще две модели — Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado — были признаны лучшими среди полноразмерных и среднеразмерных внедорожников.

Среди автомобилей других марок, которые тоже были удостоены награды, — Jaguar F-Pace. SUV победил в номинации «Полноразмерный кроссовер». Машину выставят на специальном стенде в рамках Moscow Off-Road Show, который пройдет в «Крокус Экспо».

Партнер новости — ГК «Автоимпорт»

Предложение от автосалона «Германия авто». Вы можете провести комплексную проверку своего Volkswagen по 12 пунктам в официальном дилерском центре Volkswagen за 990 рублей. Акция продлится до 31 августа 2017 года.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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