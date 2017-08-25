Три модели «Тойота» получили премии «Внедорожник года»

Три автомобиля Toyota стали победителями ежегодной премии «Внедорожник года», передает «
В номинации «Лучший пикап» отметили Toyota Hilux. За него проголосовали как члены профессионального жюри (автожурналисты и путешественники), так и участники открытого голосования. Еще две модели — Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado — были признаны лучшими среди полноразмерных и среднеразмерных внедорожников.
Среди автомобилей других марок, которые тоже были удостоены награды, — Jaguar F-Pace. SUV победил в номинации «Полноразмерный кроссовер». Машину выставят на специальном стенде в рамках Moscow Off-Road Show, который пройдет в «Крокус Экспо».
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