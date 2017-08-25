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8:52, 25 августа 2017 481
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Спасский суд арестовал москвича, сбившего подростков на мотоцикле

Спасский суд арестовал москвича, сбившего подростков на мотоцикле

Спасский районный суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте москвича, который сбил 14-летний подростков на мотоцикле. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца, сообщила пресс-служба Рязанского облсуда. Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее ходатайство об аресте водителя, устроившего пьяное ДТП с летальным исходом, поддержала прокуратура.

Напомним, 18 августа 29-летний москвич на Toyota врезался в мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», который ехал в попутном направлении по дороге «Кутуково — Исады». В результате аварии 14-летний пассажир мотоцикла погиб, еще одного 14-летнего подростка — водителя «Юпитера» — госпитализировали в ОКБ. В крови автомобилиста обнаружили 1,7 промилле алкоголя.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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