Спасский суд арестовал москвича, сбившего подростков на мотоцикле

Спасский районный суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте москвича, который сбил 14-летний подростков на мотоцикле. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца, сообщила
Ранее ходатайство об аресте водителя, устроившего пьяное ДТП с летальным исходом,
Напомним, 18 августа 29-летний москвич на Toyota врезался в мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», который ехал в попутном направлении по дороге «Кутуково — Исады». В результате аварии 14-летний пассажир мотоцикла погиб, еще одного 14-летнего подростка — водителя «Юпитера» — госпитализировали в ОКБ. В крови автомобилиста обнаружили 1,7 промилле алкоголя.