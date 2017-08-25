Шерин пожаловался на сорвавших пикет охранников торгового центра

Кандидат в рязанские губернаторы от ЛДПР Александр Шерин пожаловался в облизбирком на частную охранную фирму. Комиссия рассмотрела обращение политика в пятницу, 25 августа. Согласно ему, охранники ТЦ «Премьер» препятствовали распространению агитационных материалов на согласованном пикете на ближайшей остановке.
Избирком решил передать жалобу в полицию для проведения проверки и привлечения нарушителей к ответственности. К письму прилагается видеозапись, заметил зампредседателя комиссии Дмитрий Боков.
Боков добавил, что в целом в эту кампанию жалоб поступает заметно меньше, чем на прошлогодних выборах в Госдуму.