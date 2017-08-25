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15:53, 25 августа 2017 153
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Шерин пожаловался на сорвавших пикет охранников торгового центра

Шерин пожаловался на сорвавших пикет охранников торгового центра

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Кандидат в рязанские губернаторы от ЛДПР Александр Шерин пожаловался в облизбирком на частную охранную фирму. Комиссия рассмотрела обращение политика в пятницу, 25 августа. Согласно ему, охранники ТЦ «Премьер» препятствовали распространению агитационных материалов на согласованном пикете на ближайшей остановке.

Избирком решил передать жалобу в полицию для проведения проверки и привлечения нарушителей к ответственности. К письму прилагается видеозапись, заметил зампредседателя комиссии Дмитрий Боков.

Боков добавил, что в целом в эту кампанию жалоб поступает заметно меньше, чем на прошлогодних выборах в Госдуму.


© RZN.info

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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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