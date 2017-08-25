Рязанского врача оштрафовали за поддельные больничные

Рязанского врача оштрафовали за продажу поддельных больничных. Об этом сообщила
Установлено, что подсудимая получила денежные вознаграждения за оформление больничных и внесение в медкарты ложных сведений. Таким образом она совершила нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 291.2 УК РФ (четыре преступления), частью 1 стаьти 292 УК РФ (два преступления).
Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Ей назначили наказание в виде штрафа на сумму 60 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.