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14:17, 25 августа 2017 584
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Рязанский минздрав объяснил отсутствие лекарств для трех девочек-эпилептиков

Рязанский минздрав объяснил отсутствие лекарств для трех девочек-эпилептиков

Рязанский минздрав объяснил информацию о том, что три девочки с эпилепсией не получают жизненно необходимое лекарство «Сабрил». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 25 августа.

«После вступления в силу решения Советского районного суда города Рязани, министерством здравоохранения Рязанской области проводится работа по заключению контракта на поставку лекарственного препарата „Сабрил“. В настоящее время определяются условия и сроки его поставки в Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения девочек препаратом, который не зарегистрирован в России, министерство направило письмо в десять фармацевтических организаций о возможности его закупки за границей. В июле одна из фирм ответила о готовности получить разрешение и ввезти «Сабрил» в Россию. В связи с этим федеральный Минздрав выдал положительное заключение.

Напомним, следственный комитет начал проверку ситуации с медикаментами и расходными материалами в Касимовской ЦРБ после критики Путина.


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