Рязанский колледж электроники первым выпустит специалистов по мехатронике

Рязанский колледж электроники первым среди учебных заведений среднего профобразования начнет выпускать специалистов по мехатронике. Об этом директор колледжа Анатолий Ухвачев рассказал газете «
В будущем учебном году студенты колледжа электроники начнут топ-50 наиболее востребованных и перспективных специальностей. Одна из них — мехатроника и мобильная робототехника.
«Это механика, которая управляется с помощью ЭВМ. Думаю, что со временем мехатроника будет использоваться практически повсеместно», — отметил Ухвачев.
По его словам, в основе всех движений лежит механика, и она будет управляться с помощью компьютерных систем.
«На уровне среднего профобразования колледжи и техникумы региона пока не решились эту специальность вводить. У нас же все сложилось и складывается таким образом, что мы решили взять на себя ответственность быть первыми», — пояснил директор учебного заведения.
Он также добавил, что сейчас на базе колледжа работает робошкола, в которой занимаются «увлеченные электроникой ребята» из 20 школ Рязани. Преимущественно из них и набрали первую группу девятиклассников-мехатроников.