Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:48, 25 августа 2017 193
 0    0

Рязанский колледж электроники первым выпустит специалистов по мехатронике

Рязанский колледж электроники первым выпустит специалистов по мехатронике

Рязанский колледж электроники первым среди учебных заведений среднего профобразования начнет выпускать специалистов по мехатронике. Об этом директор колледжа Анатолий Ухвачев рассказал газете «Рязанские ведомости».

В будущем учебном году студенты колледжа электроники начнут топ-50 наиболее востребованных и перспективных специальностей. Одна из них — мехатроника и мобильная робототехника.

«Это механика, которая управляется с помощью ЭВМ. Думаю, что со временем мехатроника будет использоваться практически повсеместно», — отметил Ухвачев.

По его словам, в основе всех движений лежит механика, и она будет управляться с помощью компьютерных систем.

«На уровне среднего профобразования колледжи и техникумы региона пока не решились эту специальность вводить. У нас же все сложилось и складывается таким образом, что мы решили взять на себя ответственность быть первыми», — пояснил директор учебного заведения.

Он также добавил, что сейчас на базе колледжа работает робошкола, в которой занимаются «увлеченные электроникой ребята» из 20 школ Рязани. Преимущественно из них и набрали первую группу девятиклассников-мехатроников.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
10:48, 25 августа 2017
Рязанский колледж электроники первым выпустит специалистов по мехатронике
20:46, 24 августа 2017
«Дорога в школу». Чиновники и полиция запустили в Рязани акцию против прогулов 2
22:05, 23 августа 2017
500 рязанских летчиков и 130 шахтеров получили новые доплаты к пенсии
11:08, 22 августа 2017
Минспорт России утвердил новые нормативы ГТО
13:46, 17 августа 2017
В Рязани школьные автобусы проверили на готовность к учебному году
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Эстетика в наши дни предстает в роли жизненной философии, некой координаты мировоззрения, и сфера строительства premium-класса не стала исключением.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 54 846
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 3
13:20, 24 августа 2017 31 548
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 6
12:13, 22 августа 2017 17 125
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 15 474
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
13:19, 11 августа 2017 15 107
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум