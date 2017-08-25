Рязанца осудили за избиение троих знакомых. Об этом сообщил
Установлено, что 29 января 2017 года осужденный на автомобиле приехал к знакомому из села Дмитриевский Боровок Александро-Невского района. В ходе застолья хозяин дома ударил осужденного. После этого рязанец достал из своей машины ручной автомобильный насос и ударил по голове и плечу хозяину дома, в грудь его знакомой и четыре удара по голове и туловищу другому другу хозяина. После этого он сел в свой автомобиль и уснул.
В результате пострадавшие получили множественные тяжелые травмы.
В суде мужчина свою вину признал, пояснив, что совершил преступления из-за сильной обиды на потерпевших, а также из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал виновным и осуждил рязанца по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ, пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ, пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ, и приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, с осужденного взыскана компенсация в пользу хозяина дома в размере пяти тысяч рублей, в пользу потерпевшей — десять тысяч рублей, в пользу второго потерпевшего — 300 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.