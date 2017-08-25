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11:24, 25 августа 2017 117
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Рязанца осудили за избиение троих знакомых

Рязанца осудили за избиение троих знакомых

Рязанца осудили за избиение троих знакомых. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что 29 января 2017 года осужденный на автомобиле приехал к знакомому из села Дмитриевский Боровок Александро-Невского района. В ходе застолья хозяин дома ударил осужденного. После этого рязанец достал из своей машины ручной автомобильный насос и ударил по голове и плечу хозяину дома, в грудь его знакомой и четыре удара по голове и туловищу другому другу хозяина. После этого он сел в свой автомобиль и уснул.

В результате пострадавшие получили множественные тяжелые травмы.

В суде мужчина свою вину признал, пояснив, что совершил преступления из-за сильной обиды на потерпевших, а также из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал виновным и осуждил рязанца по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ, пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ, пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ, и приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осужденного взыскана компенсация в пользу хозяина дома в размере пяти тысяч рублей, в пользу потерпевшей — десять тысяч рублей, в пользу второго потерпевшего — 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.


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